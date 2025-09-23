Помощь бойцам СВО и жителям Донбасса и Новороссии: как присоединиться и поддержать

НКО помогают бойцам СВО и жителям новых регионов

С первых дней специальной военной операции москвичи и, в частности, столичные некоммерческие организации (НКО) активно помогают бойцам и жителям новых и приграничных регионов.

Горожане отправляют посылки с предметами первой необходимости, готовят подарки, пишут письма поддержки. Волонтеры собирают и доставляют гуманитарную помощь, создают востребованные на фронте вещи своими руками.

Каждый желающий может внести свой вклад в это важное дело. Москвичи объединяются в группы, организуют сборы и активно участвуют в помощи тем, кто нуждается в поддержке. Каждый может стать частью этой доброй миссии, внеся свой вклад в общее дело.

«Столичные некоммерческие организации (НКО) вместе с волонтерским сообществом делают все возможное, чтобы бойцы чувствовали поддержку жителей Москвы даже на расстоянии. Такая помощь всегда идет от чистого сердца, а это самый большой вклад в общее дело», — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Познакомиться с работой НКО можно на выставке фотографий в культурном центре «Зеленоград», расположенном по адресу: Центральная площадь, дом 1.

