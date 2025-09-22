Участница московских ярмарок отправляет бойцам СВО мед с собственной пасеки

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 31 0

Неравнодушные граждане поддерживают российских военных.

Участница московских ярмарок отправляет бойцам СВО мед

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фермер с Алтая отправляет бойцам СВО мед свежей качки

Людмила, участница московских ярмарок и пчеловод, решилась поддержать участников СВО на фронте. Она отправляет мед, собранный с ее пасеки, в зону специальной военной операции, и делает это с искренней заботой.

Каждый раз, приезжая в столицу, Людмила берет с собой больше меда, чем планирует продать. Это не просто бизнес — это ее способ помочь. В Москве она находит волонтеров, готовых передать мед тем, кто защищает страну.

«Я делаю это не потому, что кто-то просил, а потому что так говорит мне сердце», — говорит она, вспоминая о своих земляках, ушедших на войну.

Алтайский мед славится своим качеством благодаря разнообразию медоносов и уникальному климату региона. В этой экологически чистой зоне пчелы собирают нектар с цветов, которые накапливают эфирные масла. В сезон качки меда Людмила собирает до 10 тонн продукта.

На ярмарках Москвы представлены продукты из более чем 40 регионов страны. Каждый поставщик проходит строгую проверку качества, что гарантирует свежесть и безопасность товаров для покупателей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Сергей Собянин рассказал о пунктах гуманитарной помощи бойцам СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:12
Следим за меню и временем: какие продукты провоцируют бессонницу
16:11
«Не обязан это делать»: отец заморил голодом двухмесячного сына
16:00
«Перед глазами пронеслась вся жизнь»: медики напугали Регину Тодоренко
15:51
В трех судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
15:45
Красная угроза: какой силы будет магнитная буря 22 сентября
15:30
Не только финансовые потери: какие поддельные инструменты могут причинить вред

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год