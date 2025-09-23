Инструктор-извращенец заставлял девушек переодеваться в школьную форму

Британский инструктор по вождению Майкл Флорек, десятилетиями подвергавший учениц сексуальным домогательствам, покончил с собой после осуждения. Он заставлял их переодеваться в наряды из секс-шопа. Об этом сообщило издание The Sun.

История стала известна благодаря мужеству двух его жертв — 25-летних Морган Чепмен и Фиби Хоррокс, которые теперь требуют ужесточения контроля над инструкторами.

«Он лапал меня за грудь. Я в шоке, я застыла на месте», — вспоминает Морган, первая жертва, столкнувшаяся с ним в 2016 году, когда ей было 17.

Инструктор заставлял девушек надевать откровенную одежду в виде школьной формы из секс-шопа, задавал интимные вопросы и физически домогался под предлогом обучения.

Морган набралась решимости и обратилась в полицию в 2022 году. Там детектив сообщил ей, что о Флореке рассказали и другие женщины, и их показания были очень похожи. Всем остальным жертвам было от 17 до 19 лет, и они тоже подвергались насилию и домогательствам во время занятий с инструктором.

В октябре 2024 года суд признал 64-летнего Флорека виновным в сексуальных преступлениях против пяти женщин, приговорив к 14 месяцам условно. Однако до второго суда он покончил с собой.

Морган и Фиби основали движение Drive Change, требуя приравнять инструкторов к педагогам по статусу доверия. Статистика показывает рост жалоб на инструкторов: с 100 случаев в 2020 году до 131 в 2023 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.