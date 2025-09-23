Источник жизни: йогурт уменьшает риск преждевременной смерти

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Достаточно будет совсем небольшой порции.

Есть ли в мире эликсир жизни или молодости

Фото: 5-tv.ru

Испанские ученые выявили свойство йогурта продлевать жизнь

Регулярное употребление йогурта может снизить риск преждевременной смерти. Об этом свидетельствует исследование института лейкемии имени Хосепа Каррераса. Об этом сообщает портал Ferra.

Уникальный генетический профиль и особенности метаболизма испанской долгожительницы Марии Браньяс Мореры, перешагнувшей 117-летний рубеж, раскрывают новые данные о механизмах долголетия. Ученые обнаружили у женщины редкие генетические мутации, предотвращающие развитие онкологических заболеваний, а также замедленное старение клеток и эффективный метаболизм. Особый интерес исследователей вызвал ее ежедневный рацион, включавший три порции йогурта.

Параллельные исследования демонстрируют прямую связь между уникальностью микробиома и выживаемостью: люди с менее разнообразной микрофлорой чаще принимали лекарства и имели повышенные показатели смертности. В случае Мореры регулярное потребление ферментированных продуктов могло способствовать формированию оптимального микробиома, усилившего природные защитные механизмы.

Также специалисты Центрального Южного университета КНР установили, что даже порция йогурта до 50 граммов в день уменьшает вероятность ранней смертности на 18%. Уточняется, что йогурт улучшает микробиом кишечника и метаболизм, а также укрепляет иммунитет.

Продукт способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и других хронических патологий. Ученые подчеркивают, что йогурт не является панацеей, но эффективен в сочетании с физической активностью, здоровым сном и отказом от вредных привычек.

Открытие предлагает простой и доступный способ поддержания здоровья населения. Однако специалисты рекомендуют рассматривать йогурт как элемент сбалансированного рациона, а не самостоятельное средство продления жизни.

