«Свет был ярче звезд»: V-образный НЛО навис над Лос-Анджелесом

Таинственный объект в форме буквы V с яркими огнями был зафиксирован в ночном небе над Лос-Анджелесом. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на видеозапись, полученную Национальным центром сообщений об НЛО (NUFORC).

«Сидя на своем балконе, я увидел в небе свет, который был ярче звезд. В конце концов он просто улетел в южном направлении, и я больше не мог его видеть», — рассказал один из очевидцев, наблюдавший аномалию.

Свидетели отметили, что черный объект с интенсивным свечением оставался в поле зрения около 30 минут перед исчезновением.

Инцидент произошел в США, в одном из жилых районов Лос-Анджелеса, где двое местных жителей смогли провести видеосъемку с балкона. Материал был передан в некоммерческую организацию NUFORC, которая занимается сбором подобных сообщений с 1974 года. Некоторые специалисты обратили внимание на внешнее сходство объекта с малозаметным самолетом F-117 Nighthawk, однако природа явления пока не получила официального объяснения.

Данное наблюдение стало частью серии сообщений о V-образных объектах над территорией США, зафиксированных в текущем году. Параллельно продолжают публиковаться рассекреченные материалы, такие как видео со сферическим объектом над Мосулом, полученное американской разведкой в 2016 году. Эти материалы обнародуются в соответствии с Законом о свободе информации.

Обсуждение неопознанных объектов получило новый импульс после заявлений бывшего директора национальной разведки Тулси Габбард. В интервью подкасту Pod Force One она подтвердила веру в существование внеземных цивилизаций и пообещала раскрыть информацию, когда это станет возможным. Подобные заявления могут стимулировать дальнейший общественный интерес и официальные расследования феномена НЛО в США.

