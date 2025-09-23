«Свет был ярче звезд»: V-образный НЛО навис над Лос-Анджелесом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 64 0

Местные жители смогли снять его на видео.

Над Лос-Анджелесом навис НЛО

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Таинственный объект в форме буквы V с яркими огнями был зафиксирован в ночном небе над Лос-Анджелесом. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на видеозапись, полученную Национальным центром сообщений об НЛО (NUFORC).

«Сидя на своем балконе, я увидел в небе свет, который был ярче звезд. В конце концов он просто улетел в южном направлении, и я больше не мог его видеть», — рассказал один из очевидцев, наблюдавший аномалию.

Свидетели отметили, что черный объект с интенсивным свечением оставался в поле зрения около 30 минут перед исчезновением.

Инцидент произошел в США, в одном из жилых районов Лос-Анджелеса, где двое местных жителей смогли провести видеосъемку с балкона. Материал был передан в некоммерческую организацию NUFORC, которая занимается сбором подобных сообщений с 1974 года. Некоторые специалисты обратили внимание на внешнее сходство объекта с малозаметным самолетом F-117 Nighthawk, однако природа явления пока не получила официального объяснения.

Данное наблюдение стало частью серии сообщений о V-образных объектах над территорией США, зафиксированных в текущем году. Параллельно продолжают публиковаться рассекреченные материалы, такие как видео со сферическим объектом над Мосулом, полученное американской разведкой в 2016 году. Эти материалы обнародуются в соответствии с Законом о свободе информации.

Обсуждение неопознанных объектов получило новый импульс после заявлений бывшего директора национальной разведки Тулси Габбард. В интервью подкасту Pod Force One она подтвердила веру в существование внеземных цивилизаций и пообещала раскрыть информацию, когда это станет возможным. Подобные заявления могут стимулировать дальнейший общественный интерес и официальные расследования феномена НЛО в США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
«Я раком поднял всю страну»: Шура про нелегкую жизнь в 1990-е
16:59
Дима Билан сфотографировался в обнимку с таинственной незнакомкой
16:51
«Предупредительный выстрел»: что такое хенипавирус и чем он опаснее COVID-19
16:44
«Насколько это честно?»: Рита Дакота исправляет ошибку пластического хирурга
16:37
«Привела мужика домой»: младшая дочь Бородиной напугала мать
16:30
Главное — время: врач объяснил, до какого момента зуб еще можно спасти

Сейчас читают

«Денег собирай, пока приглашают»: почему Буланова расстроена из-за своей славы
Виноваты гаджеты: актриса Безряднова о том, почему в мире много одиноких людей
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год