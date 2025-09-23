«Это нормально»: врачи приняли симптомы рака у женщины за тревожное расстройство

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Она на протяжении нескольких лет обращалась к медикам с жалобами, но всегда слышала одно и то же.

Врачи приняли симптомы рака за тревожное расстройство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Британии врачи приняли симптомы рака у женщины за тревожное расстройство

Жительница Великобритании Тамейка Макбрайд несколько лет сталкивалась с тем, что врачи ошибочно принимали признаки рака щитовидной железы за тревожное расстройство. Об этом рассказала газета Mirror.

«Я обращалась к врачу по поводу своих симптомов, и мне говорили, что это просто тревога и что анализы крови в порядке. Но (симптомы. — Прим. ред.) не беспокоили меня, и в целом я была счастлива, поэтому я как бы приняла, что мое самочувствие — это нормально», — приводит издание слова британки.

По информации Mirror, первые жалобы у женщины появились еще в 2015 году, однако тогда они не вызвали у медиков подозрений. Спустя годы, в августе 2023-го, всего через шесть недель после рождения сына, Макбрайд заметила увеличение щитовидной железы и обратилась в больницу. Тогда ее направили в отделение неотложной помощи.

Схожая ситуация произошла и в 2024 году, когда женщина обнаружила увеличенный лимфоузел. Врач посчитал его безобидным и посоветовал вернуться только в случае, если проблема не исчезнет.

Только спустя два месяца пациентке провели УЗИ, после которого уже на следующий день объявили диагноз — рак щитовидной железы. Сейчас она продолжает лечение.

