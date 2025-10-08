Обломали пики: герои сказки Пушкина во главе с Лизой Моряк спустились в метро

Герои сказки Пушкина во главе с Лизой Моряк спустились в метро

Хорошее кино запомнят задолго до его выхода! Такую формулу успеха выдвинула съемочная команда фильма Сарика Адреасяна «Сказка о царе Салтане». Лиза Моряк и другие актеры эксклюзивно поделились с корреспондентом 5-tv.ru подробностями о проекте во время прогулки в сказочных костюмах по Пушкинской площади и столичному подземелью.

Утро в шумном мегаполисе уже ничем не может впечатлить, разве что, если по дороге на работу тебе случайно встретится Гвидон в компании 33-х двухметровых богатырей, Царевны, Царицы и дерущихся сестриц… Бригада сказочных персонажей весело и громко шла с шариками в руках и букетом цветов прямо по курсу к памятнику Пушкина. Спуск в густо забитое людьми метро оказался настоящим испытанием. Пышные платья, щиты и высоченные копья еле-еле еле умещались в узенькие проходы, а люди, спешащие по делам резко остановились, чтобы сделать фото с любимыми актерами. Ну или просто с самого утра взорвать свои соцсети контентом древнерусской сказки…

«Они меня узнавали и такие: „Да ладно! Не может быть!“ Для меня это что-то очень сентиментальное, и эти эмоции навсегда со мной. В этот момент понимаю, что все не зря и зритель любит!» — делится актриса Лиза Моряк.

В «Сказке о царе Салтане» она сыграла Царицу-мать. Несмотря на то, что актриса уже воспитывает двух дочерей, по ее словам, в ее кинобиографии не было еще образа мамы. Это ее первая роль в образе сильной и при этом кроткой женщины, которая растила сына самостоятельно.

«Мне бы хотелось, чтобы полноценных семей в нашей стране было больше. Но также мне бы хотелось, чтобы поддержки для семей, где матери воспитывают детей в одиночку, тоже было больше. Я верю в женщин. И в этом плане наш фильм — и есть поддержка!» — добавляет Лиза Моряк.

Путешествие в столичное подземелье не обошлось без чрезвычайного происшествия. Работники метрополитена словно предчувствовали беду и запретили проход богатырям с копьями через турникеты. Но в мире кино нет невозможного. Актерам удалось убедить, что копья хоть и в два раза превышают человеческий рост, но угрозы для жизни не представляют. Угроза, скорее, подкралась к самим копьям. Богатыри поголовно, стоя в ряд на эскалаторе, обломали острые пики о верхние панели. На вопрос о том, что случилось — ответ был: «Потолок… Басурманский!»

У эскалатора собралась толпа желающих разобраться в том, почему все громко кричат: «Потолок! Опускай!», но слетающие вниз верхушки копий сами за себя все рассказали. Некоторые принялись поднимать поломанные кинотрофеи. Видимо, в знак оправдания за опоздание на работу. Никто же не поверит, что вживую можно было наблюдать, как 33 богатыря едут на эскалаторе по «Пушкинской»….

Видя на экране безумство красоты камней, тканей и аксессуаров — зритель не задумывается над тем, как это выглядит в жизни. Мы все боимся столкнуться с эффектом «ожидание — реальность»… Актеры «Сказки о царе Салтане» не побоялись совершить променад прямо в костюмах своих персонажей, которые весили по 10-20 килограммов каждый. Но им явно было что показать! По словам съемочной команды, над образами работали полторы тысячи человек, все камни и рисунки вышивались вручную. Поэтому наряды героев — настоящий кутюр.

«Вот эти все бисеринки, каждая штука — все благодаря рукам наших мастериц! Кстати, кокошники наши не просто красивые, они отражают характеры. Я более мягкая, поэтому круглая. А она как ящерица скользкая, поэтому с острым кокошником. Как пример, я, хоть и организовала путешествие сестре в бочке в открытом океане, но не была этому рада, как она…» — рассказывают актрисы Алиса Стасюк и Валерия Богданова, которые сыграли коварных сестер Царицы-матери.

Кстати, девушки ни на секундочку не выходили из роли, всю дорогу наступали друг другу на ноги, дергали за косы и показывали язык.

Конечной точкой маршрута актеров был сквер на Тверской, где расположен монумент Александру Сергеевичу Пушкину. Съемочная группа фильма «Сказка о царе Салтане» отпустила в небо шары и возложила цветы в дань памяти автору произведения.

«Это наша благодарность Александру Сергеевичу. У искусства нет национальностей. Сарик отлично отражает его творчество!» — говорит актриса Лиза Моряк.

