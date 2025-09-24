Супруги из США получили разрешение на временное проживание в России

Сотрудники УМВД России по Томской области в торжественной обстановке вручили разрешение на временное проживание в России семейной паре из США. Об этом 23 сентября сообщила в своем в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Супруги Брайан Кит Маттисс и Бет Эллен приехали в Томск в мае и обратились в миграционную службу с соответствующим заявлением. После проверки документов было принято положительное решение.

«Вместе со своей женой Бет Эллен он (Маттисс - ред.) получил разрешение на временное проживание в Российской Федерации», — заявила Ирина Волк.

Кроме того,  значимую роль в принятии положительного решения сыграли не только заявленное стремление пары стать частью российского общества, но и их активная духовная жизнь. По прибытии в Россию Брайан Кит Маттисс и Бет Эллен приняли православие и теперь активно помогают в благоустройстве одного из томских храмов.

Гражданин США Брайан Кит Маттисс вместе со своей женой Бет Эллен поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за предоставленную возможность стать частью российского общества. Они отметили, что для их семьи важно разделять российские традиционные ценности. 

В ходе общения с сотрудниками миграционной службы переводчиком для американской пары выступил настоятель Воскресенской церкви г. Томска священник Дионисий (Денис) Мелентьев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин предоставил российское гражданство бывшей помощнице Байдена.
