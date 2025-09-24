Не сдавших ГИА девятиклассников будут обучать рабочим профессиям

Школьников, не сдавших государственную итоговую аттестацию (ГИА), планируют направлять на обучение рабочим профессиям. Соответствующий законопроект получил одобрение комитета Госдумы по просвещению для рассмотрения в первом чтении. Подробности — в материале «Известий».

Шанс на успех

Девятиклассники, не прошедшие ГИА, смогут бесплатно получить профессию. Законопроект, принятый к первому чтению комитетом по просвещению, был внесен в июле группой депутатов разных фракций.

Документ вносит поправки в закон «Об образовании» и предусматривает предоставление возможности учащимся с неудовлетворительными результатами ГИА пройти обучение по программам подготовки по рабочим специальностям и должностям служащих без взимания платы. Конкретный перечень направлений будет установлен региональными органами управления.

Авторы инициативы отмечают, что подростки, не сдавшие экзамены, теряют почти год до следующей попытки. Это время, по их мнению, может быть использовано для освоения профессии.

Также предусматривается, что органы власти смогут оказывать господдержку при обучении таких школьников.

Дома лучше

Согласно пояснительной записке, нововведение позволит большему числу подростков получить востребованную профессию и применить навыки в реальных условиях.

Предполагается, что выпускники таких программ останутся работать в своем регионе, что положительно скажется на их карьерных перспективах и укрепит институт семьи, улучшив демографическую ситуацию.

«Это могут быть как рабочие профессии, так и должности служащих. Они соответствуют потребностям регионов и позволяют подросткам получить востребованную квалификацию. К примеру: чертежник-конструктор, оператор по работе с клиентами, рабочий лесного хозяйства, плотник, облицовщик-плиточник, оператор видеозаписи и другие», — привели примеры в Минпросвещения.

В министерстве подчеркивают: важно создать условия для всех девятиклассников, не сдавших экзамены, независимо от их количества. Индивидуальная поддержка позволит им адаптироваться в обществе, получить квалификацию и найти работу рядом с домом.

Проблема назрела

Профессор МПГУ Олег Баксанский сообщил, что примерно 10% школьников ежегодно не справляются с ГИА, чему способствуют стресс, слабая подготовка и индивидуальные особенности.

По информации Рособрнадзора, около 100 тысяч учащихся не проходят аттестацию. Проректор ГУП Оксана Гончарова считает, что цифра не критична. У не сдавших выпускников есть несколько вариантов: пересдача, повторное обучение, семейное образование или неквалифицированный труд.

«Большинство из ребят успешно используют шанс пересдать экзамены осенью и все же получить среднее образование. Но с теми, кто не смог закончить девять классов, обязательно нужно работать точечно», — уверена Гончарова.

Однако, по ее мнению, нет смысла заставлять таких подростков повторно изучать ту же программу. Их интерес нужно поддерживать через профессиональные возможности.

Ольга Немирович, руководитель образовательных программ Центра трансформации образования «Сколково», поясняет: инициатива добавляет еще одну возможность — пройти обучение, сдать экзамен и получить квалификацию.

Электрик, сварщик, автомеханик

В целом законопроект решает две задачи: открывает новые перспективы для молодежи и помогает устранить дефицит кадров. Он делает возможным выбор различных траекторий образования и карьеры, в зависимости от обстоятельств и ресурсов ученика.

Проректор ГУП Оксана Гончарова добавляет, что востребованные рабочие профессии требуют не только навыков, но и знаний, которые подростки могут начать осваивать в 15-16 лет. В МПГУ выделяют среди популярных направлений электрика, сварщика, автомеханика, плотника, каменщика. Эти специальности востребованы и обеспечивают стабильность.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что подросткам нужно дать возможность поработать в течение года перед повторной сдачей экзамена. Это может мотивировать их продолжить учебу.

«Важно, чтобы подростки могли бы этот год зарабатывать, чтобы они попробовали себя в какой-то самостоятельной деятельности и нашли мотивацию к тому, чтобы окончить 9 классов и получить документ об образовании», — отмечает эксперт.

