«Новость потрясет мир»: ФИФА хочет расширить формат ЧМ до 64 команд

Диана Кулманакова
Для сравнения — участниками мирового первенства в Катаре были 32 сборные.

Сколько команд участвуют в ФИФА

ФИФА хочет расширить формат ЧМ до 64 команд

ФИФА изучает предложение о расширении чемпионата мира 2030 года до 64 команд, что станет рекордным показателем в истории турнира. Как сообщает аргентинское издание Diario Ole, инициатива выдвинута КОНМЕБОЛ.

«Мы приехали сюда по работе и провели чрезвычайно важную встречу. Оставайтесь рядом, потому что скоро мы объявим новость, которая потрясет мир», — издание приводит слова президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса, об этом рассказал после встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Если инициатива будет реализована, то чемпионат будет проведен в формате 16 групп по четыре сборные в каждой. Он также пройдет в шести странах на трех континентах. Уругвай, Парагвай и Аргентина примут стартовые матчи в честь столетия первого мирового первенстве, после чего турнир переместится в Испанию, Португалию и Марокко.

В предстоящем ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике впервые примут участие 48 команд. Решение по расширению формата 2030 года ожидается после обсуждения с конфедерациями и анализа инфраструктурных возможностей стран-организаторов.

