Экс-чиновника Росимущества нашли мертвым в консульстве Армении

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Инцидент произошел после того, как Борис Авакян сбежал из суда в Санкт-Петербурге.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Сбежавшего из суда во время процесса экс-чиновника Росимущества Бориса Авакяна обнаружили мертвым в здании консульства Армении в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает источник «Известий» 24 сентября. На место происшествия прибыли пожарная машина и «скорая».

Как уточняет телеканал «78», Авакян зашел в туалет консульства и не открывал дверь. Сотрудники здания вызвали спецслужбы. После вскрытия двери спасателями экс-чиновник был найден без сознания, а врачи констатировали его смерть.

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу сообщила, что следователи выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.

Сейчас ведется проверка, в ходе которой будут установлены причины смерти. Инцидент произошел в центре Санкт-Петербурга, в официальном дипломатическом здании, что делает расследование особенно внимательным к деталям.

