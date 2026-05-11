ЕС может начать переговоры о вступлении Украины в объединение уже в июне

Европейский союз (ЕС) может начать прямые переговоры о членстве Украины уже до конца июня. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед заседанием глав МИД в Брюсселе.

«Я потороплю министров сегодня, потому что мы можем начать переговоры по первому кластеру еще до окончания кипрского председательства в Совете ЕС (в конце июня. — Прим. ред.), а остальные пять кластеров можем открыть в июле», — сказала Марта Кос.

Однако статус кандидата и даже начало переговоров не означают быстрого принятия в Евросоюз. История показывает, что этот путь может растянуться на долгие годы. Например, Турция ждет членства с 1999-го, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Германия и Франция предложили план поэтапного вступления Украины в объединение. Согласно этой инициативе, весь процесс может занять около десяти лет.

