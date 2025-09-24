Захарова призвала молдаван объединиться против румынизации

Жители Молдавии должны объединиться против продолжающейся румынизации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

Дипломат назвала происходящее в стране «испытанием для людей». Она считает, что люди должны дать отпор режиму президента Молдавии Майи Санду.

«Настолько уже режим Санду румынизировал государство, общество, все признаки суверенитета. <…> Это же испытание для людей, если люди не объединятся в отпоре <…> этого нападения на них. Просто, если они <…> не поднимут свой иммунитет до уровня абсолютного неприятия подобных идей, все, значит, жди беды», — сказала она.

Если же граждане Молдавии не будут бороться, то им придется мимикрировать. В таком случае они полностью потеряют контроль над своей жизнью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Захарова отреагировала на запрет фильма Леонида Гайдая в Молдавии «Иван Васильевич меняет профессию». В качестве причины отмены называется его якобы милитаристское содержание. Согласно молдавскому кодексу, поставщики медиауслуг не должны транслировать программы информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания, которые были произведены в иных государствах. Исключением являются страны ЕС, США, Канада, а также государства, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

