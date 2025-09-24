Зарытые в землю холодильники с необычным содержимым обнаружили на Сахалине

Зарытые в землю холодильники с водой и кровью обнаружили на Сахалине

Местные жители острова Сахалин обнаружили закопанные холодильники в районе Стародубского. Внутри бытовой техники находилась вода с примесью крови. Об этом сообщило информационное агентство АСТВ. РУ.

Очевидцы, отдыхавшие на побережье, предположили, что техника использовалась браконьерами для временного хранения незаконного улова, который затем решили скрыть, закопав холодильники в землю.

«Бытовая техника, видимо, была когда-то закопана. Открываешь холодильник — на дне вода с кровью. Вероятно, незаконный улов там прятали браконьеры», — рассказали обнаружившие находку.

По их словам, на первый взгляд холодильники легко было не заметить. Также есть предположения, что нарушители сменили место для дальнейшей незаконной добычи.

Местные жители не нашли бы бытовую технику, если не самодельная ловушка, которая была скрыта под картоном. Она пробила колесо их автомобиля. О находках было сообщено правоохранительным органам для проведения проверки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.