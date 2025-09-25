Польша возобновила работу КПП на границе с Белоруссией

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 28 0

На пунктах пропуска в Кукурыках ожидается более 200 автомобилей и свыше 400 грузовиков.

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Польша возобновила работу пограничных переходов на границе с Белоруссией, которые были закрыты 12 сентября. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, его слова передает телеканал TVP Info.

Начиная с полночи по местному местному времени (01:00 мск) помимо КПП «Тересполь-Брест» возобновилась работа пунктов грузового автомобильного транспорта «Кукурыки» — «Козловичи», а также на трех погранпереходах на железной дороге — «Кузница Белостоцкая» — «Гродно», «Семянувка» — «Свислочь», «Тересполь» — «Брест».

По данным журналистов, на польской границе ожидается более 200 автомобилей и свыше 400 грузовиков на пункте пропуска в Кукурыках.

Напомним, что граница между двумя странами была закрыта в ночь на 12 сентября. Причиной послужили масштабные российско-белорусские учения «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября. С того момента польские пограничные службы ужесточили меры безопасности, установив на границе с Беларусью защитные барьеры и заграждения из колючей проволоки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что польский экстрасенс Кшиштоф Яцковский предсказал разделение Польши на три зоны в результате конфликта с Украиной.

