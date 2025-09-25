Сергей Лавров встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста

Варианты, как завершить ближневосточный кризис, обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Международного Комитета Красного Креста.

В центре переговоров — безопасность международной гуманитарной деятельности, которая могла бы спасти жителей сектора Газа. Тем более, что Тель-Авив по-прежнему не позволяет доставлять жизненноважные грузы на территорию палестинского анклава и все чаще препятствует проходу гуманитарных судов уже при помощи боевых беспилотников.

В связи с этим, Италия и Испания направят свои боевые корабли для защиты так называемой «Флотилии Свободы», чтобы помочь ей прорвать израильскую блокаду Газы.

