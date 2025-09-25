На Камчатке женщина скончалась после нападения медведя

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 39 0

В тот же день после встречи с хищником выжил шестиклассник.

Что стало с женщиной, на которую напал медведь

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщина, на которую в Петропавловске-Камчатском напал медведь утром 25 сентября, скончалась в больнице. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в Минздраве Камчатского края.

В региональном Министерстве здравоохранения сообщили, что несмотря на проводимый комплекс реанимационных мероприятий, пациентку спасти не удалось. Тогда городская станция скорой помощи диагностировала у пострадавшей скальпированные раны и поврежденную кисть руки.

Сотрудники ведомства выразили искренние соболезнования родным и близким жительницы края.

Хищник напал на женщину у школы в Петропавловске-Камчатском. После атаки животного, жительница города была госпитализирована в больницу.

Сообщается, что в тот же день встречи с медведем едва избежал шестиклассник. Когда он увидел хищника, побежал от него в сторону и упал. При этом ребенок отделался только ссадинами.

Кроме того, медведь попытался атаковать мужчину на парковке, однако тот успел запрыгнуть в машину. Автомобиль получил повреждения.

Согласно последним данным, опасного зверя подстрелили. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, как бойцовская собака напала на 14-летнюю девочку в Омске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

 

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:16
Сергей Лавров встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста
6:00
Минометный огонь настиг прятавшихся в подвале боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
5:50
На Камчатке женщина скончалась после нападения медведя
5:40
В Приморье в багажнике авто обнаружили части тела амурского тигра
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Егора

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
Зеленский выступил на Генассамблее ООН при почти пустом зале
Деньги — не главное: бизнес-коуч дал советы начинающим предпринимателям
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео