Бойцовская собака напала на 14-летнюю девочку в Омске

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 56 0

Хозяйка агрессивной собаки помощь пострадавшей не оказала.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Омске собака бойцовской породы напала на 14-летнюю девочку у подъезда дома на улице Тарской. Инцидент произошел вечером 23 сентября. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Школьница возвращалась домой после прогулки со шпицем. Когда она стояла у подъезда с питомцем на руках, навстречу вышла женщина с крупной собакой без намордника. Животное набросилось на девочку и ее собаку. Хозяйке с трудом удалось оттащить пса, после чего, по данным местных пабликов, она ушла, не оказав помощи пострадавшей.

Подросток получила серьезные травмы руки — повреждены сухожилия. Девочку доставили в больницу, где ей наложили швы и гипс.

Полиция начала проверку по факту нападения, ее ход находится под контролем прокуратуры.

«Кроме того, прокуратура рассмотрит вопрос о направлении в суд иска в интересах пострадавшей девочки о взыскании компенсации морального вреда с владелицы собаки», — сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Австралии собака растерзала 17-летнюю девушку.

