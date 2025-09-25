Праздновали? В Турции на корабле после смерти туриста устроили пенную вечеринку

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Персонал накрыл умершего полотенцем.

В Турции на корабле после смерти туриста устроили вечеринку

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Турции на корабле после смерти туриста устроили пенную вечеринку

Британский турист умер на круизном судне у побережья Алании. Персонал накрыл тело полотенцем, а веселье продолжилось — сотрудники устроили пенную вечеринку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Питер Колвилл, 60 лет, отдыхавший с десятью членами семьи, потерял сознание во время остановки судна, когда туристов планово купали в открытом море. Через несколько мгновений пловцы обнаружили мужчину в воде лицом вверх без сознания. Они подняли его на палубу и начали делать ему искусственное дыхание. В это время, как утверждает его семья, «ничего не понимающие» сотрудники просто стояли и смотрели.

«Мы не можем сказать, что организаторы виноваты в его смерти, но, возможно, его можно было спасти», — заявила дочь погибшего.

После подтверждения смерти тело накрыли полотенцем. Затем прибыла береговая охрана, которая доставила умершего в больницу. И пока семья разбиралась со смертью мужчины, команда устроила пенную вечеринку для оставшихся пассажиров.

У Колвилла не было известных проблем со здоровьем, что подтверждают родственники. Турецкие власти начали проверку по факту инцидента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:20
В России начали диагностировать депрессию и шизофрению по анализу крови
9:12
Опустела без тебя земля: как Пахмутова продолжает жить и творить за двоих
9:10
Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира
9:00
«Таких талантливых певиц крайне мало»: Пригожин о Валерии на «Интервидении-2026»
8:50
Праздновали? В Турции на корабле после смерти туриста устроили пенную вечеринку
8:40
«Не способен действовать рационально»: Трампа предупредили о неадекватности Зеленского

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Артамон Змеевик: что нельзя делать 25 сентября

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео