Праздновали? В Турции на корабле после смерти туриста устроили пенную вечеринку

В Турции на корабле после смерти туриста устроили пенную вечеринку

Британский турист умер на круизном судне у побережья Алании. Персонал накрыл тело полотенцем, а веселье продолжилось — сотрудники устроили пенную вечеринку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Питер Колвилл, 60 лет, отдыхавший с десятью членами семьи, потерял сознание во время остановки судна, когда туристов планово купали в открытом море. Через несколько мгновений пловцы обнаружили мужчину в воде лицом вверх без сознания. Они подняли его на палубу и начали делать ему искусственное дыхание. В это время, как утверждает его семья, «ничего не понимающие» сотрудники просто стояли и смотрели.

«Мы не можем сказать, что организаторы виноваты в его смерти, но, возможно, его можно было спасти», — заявила дочь погибшего.

После подтверждения смерти тело накрыли полотенцем. Затем прибыла береговая охрана, которая доставила умершего в больницу. И пока семья разбиралась со смертью мужчины, команда устроила пенную вечеринку для оставшихся пассажиров.

У Колвилла не было известных проблем со здоровьем, что подтверждают родственники. Турецкие власти начали проверку по факту инцидента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.