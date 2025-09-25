Гоген Солнцев назвал Дану Борисову пугалом и призвал ее бросить пить

Гоген Солнцев призвал Дану Борисову бросить пить

Телеведущая Дана Борисова стала объектом резкой критики со стороны коллеги Гогена Солнцева. Шоумен опубликовал в личном блоге свежее фото 49-летней знаменитости с выраженной отечностью лица.

«Страшно подумать, что ты опять вернулась к запрещенке… Срочно возьми себя в руки! Куда смотрят твои мамочка и дочь? Не стыдно им выпускать тебя из дома таким пугалом? Бросай бухать! Иначе все очень плохо кончится. Ведь у тебя уже был более чем печальный опыт», — обратился он к Борисовой.

Солнцев предположил, что у телеведущей случился рецидив алкогольной зависимости. По другой версии шоумена, Борисовой сделали неудачные инъекции филлеров. Телеведущая предпочла оставить комментарий Гогена без ответа.

Сама Борисова ранее откровенно рассказывала о борьбе с биполярным расстройством и зависимостями.

«Я на пожизненной терапии. С утра принимаю шесть таблеток», — делилась телеведущая.

В недавнем интервью она вспоминала эпизод мании, когда, не контролируя действия, оказалась в Таиланде и потратила все сбережения. Она также отслеживала свои похождения по личному блогу.

«Смотрю — лежу на косметологическом столе, мне тянут нити. Какую-то бредовую книгу написала. Что я там еще выкинула? Возможно, были беспорядочные половые связи», — сказала она.

