Гоген Солнцев назвал Дану Борисову пугалом и призвал ее бросить пить

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Шоумена удивили отеки на лице телеведущей.

Что сейчас делает Гоген Солнцев

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гоген Солнцев призвал Дану Борисову бросить пить

Телеведущая Дана Борисова стала объектом резкой критики со стороны коллеги Гогена Солнцева. Шоумен опубликовал в личном блоге свежее фото 49-летней знаменитости с выраженной отечностью лица.

«Страшно подумать, что ты опять вернулась к запрещенке… Срочно возьми себя в руки! Куда смотрят твои мамочка и дочь? Не стыдно им выпускать тебя из дома таким пугалом? Бросай бухать! Иначе все очень плохо кончится. Ведь у тебя уже был более чем печальный опыт», — обратился он к Борисовой.

Солнцев предположил, что у телеведущей случился рецидив алкогольной зависимости. По другой версии шоумена, Борисовой сделали неудачные инъекции филлеров. Телеведущая предпочла оставить комментарий Гогена без ответа.

Сама Борисова ранее откровенно рассказывала о борьбе с биполярным расстройством и зависимостями.

«Я на пожизненной терапии. С утра принимаю шесть таблеток», — делилась телеведущая.

В недавнем интервью она вспоминала эпизод мании, когда, не контролируя действия, оказалась в Таиланде и потратила все сбережения. Она также отслеживала свои похождения по личному блогу.

«Смотрю — лежу на косметологическом столе, мне тянут нити. Какую-то бредовую книгу написала. Что я там еще выкинула? Возможно, были беспорядочные половые связи», — сказала она.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:27
Были компроматы на Брижит? Переписка Урсулы фон дер Ляйен и Макрона исчезла
10:19
Гоген Солнцев назвал Дану Борисову пугалом и призвал ее бросить пить
10:10
Умер в 27, так и не узнав о сыне: как живет тайный ребенок Михайловского из «Вам и не снилось»
9:58
На Шри-Ланке упал вагон канатной дороги: погибли буддистские монахи
9:45
Каршеринг без сюрпризов: как не нарваться на штраф за авто и что делать, если он пришел
9:39
Криминальное настоящее: звезде шоу «Пацанки» Зарине Голубцовой грозит десять лет тюрьмы

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Артамон Змеевик: что нельзя делать 25 сентября

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео