Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит десятки переговоров на Генассамблее ООН

Ключевой в графике министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН была встреча с госсекретарем США Марко Рубио. И ее центральной темой, как и ожидалось, стал украинский кризис. Как уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова, их разговор за закрытыми дверями проходил по линии, заданной президентами России и США во время саммита на Аляске.

«Обсуждались вопросы, безусловно, урегулирования ситуации вокруг Украины. Приоритетом был подчеркнут поиск мирного урегулирования. При этом с российской стороны глава российского внешнеполитического ведомства четко обозначил неприемлемость подходов ряда западных стран, Евросоюза в частности, ну и киевского режима, к затягиванию конфликта», — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Всего у Сергея Лаврова состоялось более десяти встреч. Министр провел переговоры с главами Гренады, Марокко, Словакии, Сербии.

Эксклюзивные комментарии на полях Генассамблеи ООН удалось взять корреспонденту «Известий» Николаю Иванову.

Больше десяти двусторонних переговоров за день. Журналисты еле держатся на ногах. А все так же энергичный Сергей Лавров мимоходом спрашивает:

«Скучаете?» — заинтересовался Лавров.

Тут не заскучаешь. Одна встреча Лаврова с госсекретарем США Рубио чего стоит: протокольные десять секунд. Ни одного слова от делегаций. Репортеры — в неведении. Оно и понятно: разговор непростой. Ключевая тема — Украина.

Евросоюз — помеха на пути мирного урегулирования. Клеймит те страны объединения, которые продолжают работать с Россией. Например — Сербию. Хотя Белград вообще не член ЕС.

«Мы чувствуем поддержку (России. — Прим. ред.), поддержка значительная по вопросу территориальной целостности Сербии, суверенитета Сербии, мы всегда благодарны президенту за эту поддержку. Конечно, у нас есть сотрудничество на очень высоком уровне. Надеюсь, у нас будет возможность увеличить это сотрудничество во всех областях», — заявил президент Сербии Александр Вучич.

Брюссель патологически настаивает на продолжении финансирования Украины. Вопреки здравому смыслу. И давит на своих же — членов ЕС. Глава МИД Сийярто даже предложил переименовать Еврокомиссию в Украинскую комиссию.

«Когда украинцы атаковали нефтепровод „Дружба“, они явно знали, что это угрожает энергетической безопасности Венгрии. Атака на нефтепровод „Дружба“ наносит гораздо меньше вреда России, чем Венгрии и Словакии. В таких случаях Еврокомиссия должна действовать в интересах государств — членов ЕС, защищая их, но вместо того, чтобы обеспечивать нашу энергетическую безопасность, они лишь отмахнулись, утверждая, что это не угрожает нашей энергетической безопасности», — отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Надавить, впрочем, пытаются не только на «своих». Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен накануне встретилась с премьером Китая, во время которой в привычной бесцеремонной манере даже попробовала Пекину указать, что делать.

«Я выразила свою просьбу к Китаю использовать свое влияние, чтобы помочь положить конец конфликту и побудить Россию сесть за стол переговоров», — отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Не осталась в стороне и глава евродипломатии эстонка Кая Каллас, она давно не скрывает своего недовольства Будапештом и Братиславой. Ведь те продолжают покупать у нас энергоресурсы.

«Сожалею, что некоторые европейские страны покупают российскую нефть и газ. ЕС не будет призывать США ввести санкции против Венгрии и Словакии за покупку нефти из РФ, но вместо этого им следует действительно развивать альтернативы, которые им предлагают соседи», — считает глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Вот только забыла Каллас, что решения о санкциях в принципе не может принимать никто в мире, кроме Совбеза ООН. И альтернативы — нет.

Нет трибуны выше, чем трибуна ООН. Других организаций, которые смогли бы объединить почти 200 стран на планете, нет. Россия последовательно заявляет о необходимости реформы Совбеза. При этом Запад проталкивает своих сателлитов. А Москва предлагает предоставить место мировому большинству.

Которое отчетливо видит: в многополярном мире Запад больше не может учить других, как правильно жить.

