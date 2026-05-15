Лавров: между Путиным и Трампом сохраняется взаимоуважение

Дарья Бруданова
Министр иностранных дел поделился подробностями встречи лидеров в Анкоридже.

Между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом сохраняется взаимоуважение. Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

«Дух» в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский и взаимоуважительный», — подчеркнул дипломат.

Сергей Лавров также напомнил, что по итогам переговоров, которые прошли прошлой осенью на Аляске, Путин и Трамп достигли определенного понимания по базовым вопросам относительно урегулирования украинского кризиса.

Министр рассказал, что за неделю до встречи в Анкоридже российская сторона получила американский план по завершению нынешнего конфликта. Ряд принципов Путин поддержал.

«Я еще раз хочу только оговориться, что это не означало, что вот просто мы опубликуем решение Анкориджа, и все сразу урегулируется», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел отметил, что на Аляске определили базовые принципы, однако есть еще много вопросов, которые требуют отдельного внимания. Кроме того, как добавил Лавров, Путин не раз говорил, что при всех обстоятельствах Россия все равно будет достигать цели специальной военной операции. Предпочтительнее делать это дипломатическим языком, но если нет, остается в рамках СВО, сказал министр.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров прибыл на совещание министров иностранных дел стран БРИКС. Заседание прошло в Индии. Дипломаты планировали обсудить глобальные и региональные проблемы.

