«Я не шучу»: Лавров попросил вывести журналиста с пресс-конференции в Индии

Дарья Бруданова
Когда просьбы не оказали должного эффекта, российский дипломат прибег к юмору.

Фото, видео: © РИА Новости/МИД РФ; 5-tv.ru

В Индии один из журналистов дважды пытался сорвать пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В связи с чем дипломат попросил охранников вывести из помещения нарушителя, «пригрозив» ему оружием. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Как видно на видео, иностранный журналист дважды перебил министра разговором по телефону. Из-за этого Сергей Лавров не смог закончить свою мысль, отвечая на вопрос другого представителя СМИ. Российский дипломат незамедлительно указал на бестактность человека в зале.

«Вы можете просто уйти? Я не шучу! Уйдите, пожалуйста», — сказал Сергей Лавров на английском, отметив, что разговор по телефону ему мешает.

«Если вы не отдадите телефон, они достанут пистолеты», — добавил Сергей Лавров, после чего зал рассмеялся.

При этом дипломат обратился к охранникам с просьбой сопроводить наружу «нежелательного гостя».

Глава МИД посетил Нью-Дели в рамках рабочего визита. В Индии прошло совещание министров иностранных дел стран БРИКС.

