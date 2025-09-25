Жара на экранах: в Москве прошла премьера сериала об атомной промышленности

В Москве прошла премьера сериала об атомной промышленности «Берлинская жара»

В Москве прошла громкая премьера исторического сериала «Берлинская жара». На красной дорожке — звезды первой величины. А на большом экране — захватывающая шпионская драма о борьбе советской и западной разведок. А еще о секретном «Урановом проекте» Германии. Сюжет основан на реальных событиях, которые развернулись в годы Второй мировой войны.

«Это история создания атомной бомбы, с одной стороны, шпионская история, с другой стороны, история наших гениальных ученых, которые с помощью нашей разведки смогли догнать американцев и изобрести атомную бомбу в кратчайшие сроки», — рассказал актер Даниил Страхов.

Чтобы как можно больше людей узнали об этих страницах истории, медиахолдинг МАЕР, который является коммуникационным партнером проекта, разослал зрителям специальные цифровые приглашения.

«За семь дней мы разослали семь миллионов цифровых приглашений. Большое количество людей узнало о фильме. С сегодняшнего дня мы заполним все кинотеатры, потому что наши цифровые приглашения — самые действительные и самые современные», — рассказал генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Выход сериала приурочен к двум важным датам — 80-летию атомной промышленности. А также 105 лет исполняется отечественной разведке, благодаря которой, в том числе, и создавался ядерный щит нашей страны.

В сериале показаны и многие исторические деятели. В частности, руководитель советского атомного проекта Игорь Курчатов в исполнении Даниила Страхова.

