На Шри-Ланке упал вагон канатной дороги: погибли буддистские монахи

Семь буддистских монахов погибли на Шри-Ланке в упавшем вагоне канатной дороги

Семь буддистских монахов погибли в результате обрыва канатной дороги. Трагедия случилась на Шри-Ланке. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

Инцидент произошел вечером 24 сентября около монастыря На Уяна в районе Мелсирипура, когда 13 религиозных деятелей возвращались после ритуалов. Среди погибших — граждане Индии, Румынии и России.

«Число погибших в результате аварии на железнодорожной тележке возросло до семи буддистских монахов», — говорится в публикации.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое получили легкие травмы. Предварительной причиной произошедшего назван обрыв опорного троса транспортного средства. Местные власти проводят расследование обстоятельств катастрофы.

Ранее, также в сентябре, произошла трагедия на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе. Причиной аварии стал сход троса с ролика одной из опор, из-за чего несколько кабинок упали с высоты 3800 метров. В результате инцидента погибли три человека: супружеская пара и альпинист. Около девяти человек получили травмы, их эвакуировали и госпитализировали.

