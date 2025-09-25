Замдиректора школы в США склоняла к сексу несовершеннолетнего в своем автомобиле

Бывшая заместитель директора школы из штата Иллинойс приговорена к четырем годам тюрьмы за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетнего ученика. Она склоняла его к сексу в своем автомобиле. Об этом сообщает Edwardsville Intelligencer.

По данным издания, 33-летняя Эрин Гамильтон-Фоли признала вину в совращении 17-летнего учащегося, используя свое служебное положение. Следствие установило, что преступления происходили в 2023 году, когда обвиняемая работала учителем математики и заместителем директора в средней школе Эдвардсвилла. Гамильтон-Фоли занималась со школьником оральным и вагинальным сексом. При этом отдельные эпизоды происходили в ее автомобиле.

После ареста было обнаружено, что потерпевший продолжал отправлять женщине видео порнографического характера. Отмечается, что из-за произошедшего у школьника были диагностированы депрессия и тревожное расстройство.

Нарушив условия досудебного освобождения осенью 2024 года, обвиняемая была помещена в тюрьму. Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с последующим пожизненным надзором.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.