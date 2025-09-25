Жителя Кузбасса оштрафовали за раскопку ликвидированной шахты ядерной ракеты

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Своими действиями он нанес вред лесному массиву.

Что будет если раскопать шахту ядерной ракет

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мариинский городской суд Кемеровской области взыскал с местного жителя 3,5 миллиона рублей за ущерб, причиненный лесному фонду при незаконных раскопках на территории бывшей шахты ядерной ракеты. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает ТАСС.

Инспекторы лесоохраны во время патрулирования обнаружили повреждения почвенного слоя на площади 2 тысяч квадратных метров. Ранее на данной территории располагались ликвидированные более 30 лет назад шахта и командный пункт Минобороны РФ. Экскаваторщик из Мариинска и его напарник использовали технику для поиска металла, уничтожив при этом несколько деревьев.

«За использование лесных участков для распашки и других целей без специального разрешения кузбассовец был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — отметили в суде.

Специалисты лесоохраны подсчитали ущерб природному фонду. Он составил 3,5 миллиона рублей, которые подлежат взысканию по решению суда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:37
«Противная ужасно»: беременная Муцениеце пожаловалась на дочь
12:30
Продажи упадут? Эксперт объяснил ситуацию с китайским авторынком в России
12:27
Взорвавшийся телефон спровоцировал пожар в школе Владивостока
12:23
Жара на экранах: в Москве прошла премьера сериала об атомной промышленности
12:16
Милое пополнение: в Московском зоопарке стало на две капибары больше
12:10
След мошенников: подробности взрыва на почте в Петербурге

Сейчас читают

Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира
«Только интересное музло»: Стас Пьеха рассказал, что слушали в его семье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео