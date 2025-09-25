Жителя Кузбасса оштрафовали за раскопку ликвидированной шахты ядерной ракеты

Мариинский городской суд Кемеровской области взыскал с местного жителя 3,5 миллиона рублей за ущерб, причиненный лесному фонду при незаконных раскопках на территории бывшей шахты ядерной ракеты. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает ТАСС.

Инспекторы лесоохраны во время патрулирования обнаружили повреждения почвенного слоя на площади 2 тысяч квадратных метров. Ранее на данной территории располагались ликвидированные более 30 лет назад шахта и командный пункт Минобороны РФ. Экскаваторщик из Мариинска и его напарник использовали технику для поиска металла, уничтожив при этом несколько деревьев.

«За использование лесных участков для распашки и других целей без специального разрешения кузбассовец был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — отметили в суде.

Специалисты лесоохраны подсчитали ущерб природному фонду. Он составил 3,5 миллиона рублей, которые подлежат взысканию по решению суда.

