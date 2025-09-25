Почти половина тела в ожогах: отец погрузил 47-дневного младенца в горячую воду

Отец погрузил 47-дневного младенца в горячую воду

Мужчина избивал и погружал в горячую воду свою 47-дневную дочь. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на испанские СМИ.

У малышки диагностировали ожоги второй степени, охватывающие 42% поверхности тела. Следствие установило, что ребенок находился в воде температурой 45 градусов около полутора часов или в воде температурой 55 градусов около 17 секунд. У девочки также обнаружили следы от укусов, синяки, повреждения ушей, переломы и признаки истощения.

Ребенок уже 22 дня находится в отделении интенсивной терапии. Медики отмечают, что ее состояние остается тяжелым: девочке сделали пластическую операцию, но процесс восстановления проходит медленно.

Старшая сестра пострадавшей также подвергалась насилию. В 2022 году ее доставляли в больницу с травмами, похожими на ожоги от сигарет. По данным суда, оба родителя были причастны к издевательствам. В судебных документах указывается, что старший ребенок долгое время страдал от тяжелой психологической травмы: она боялась любых новых событий, закрывалась руками при резких звуках и просыпалась по ночам с криками: «Малышу больно».

Отец признан виновным в жестоком обращении, домашнем насилии и нанесении телесных повреждений. Его лишили родительских прав и запретили приближаться к дочерям ближе чем на 500 метров. Также он получил лишение свободы сроком на 16 лет. Мать приговорена к четырем годам тюрьмы за участие в издевательствах.

Обе девочки были переданы в приемную семью.

