Крупнейший международный атомный форум стартовал в Москве

В Москве стартовал крупнейший международный форум, посвященный атомной отрасли. В столицу приехали представители более чем ста государств. Ведь Россия — признанный мировой лидер в этой сфере. Какие темы в центре внимания — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Три площадки на ВДНХ, в десятках залов — многоголосье. Здесь министры и руководители крупных компаний со всего света: приехали, чтобы изучать новые технологии и подписывать контракты в атомной отрасли.

«Все флаги в гости к нам. Здесь страны, что участвуют в форуме. ШОС, БРИКС, АСЕАН, Европа. Это к вопросу об изоляции России», — рассказал корреспондент.

Прямо сейчас «Росатом» строит 39 энергоблоков в 11 странах. Это еще не считая экспериментальных станций и научных лабораторий. От венгерского Пакша, самое сердце Европы, до Латинской Америки — Эль-Альто в Боливии, от ВВЭР в Египте до АЭС «Руппур» в Бангладеше.

«Росатом» ведет важную работу не только в России: в Белоруссии, Бангладеш, Египте, Турции, Казахстане, Узбекистане. Обмениваются информацией, технологиями с Францией, США, Китаем, Японией. Эта кооперация нужна всему миру», — рассказала генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-И-Леон.

Атомная промышленность — это десятки направлений. Реакторы, циклотроны — наши адронные коллайдеры для сложнейших научных экспериментов.

«Нашу работу, конечно, осложняют санкции. С контрактами и поставками стало труднее. Но это важный проект, научный проект Франции и России, и мы его не оставим», — рассказал заместитель генерального директора международной организации ИТЭР Алан Бекуле.

Еще есть секция, где обсуждают токамак — создание бесперебойного источника энергии, который будет работать по принципу Солнца. Такой perpetum mobile.

«Токамак — это искусственное солнце, в нем запускается термоядерная реакция, и здесь Китай взял много технологий и у России. У нас давняя история сотрудничества», — отметил директор технических наук Института физики плазмы Китайской Академии наук Гошэн Сюн.

Отдельная секция посвящена ядерной медицине. Здесь Россия предлагает свой опыт и новейшие технологии всему миру.

«Многие специалисты из Африки проходят обучение здесь. Мы планируем с вашей помощью увеличить выработку электроэнергии. А еще — развивать ядерную медицину», — рассказал научный сотрудник Организации исследований и технических наук (Гана) Пол Атта Амоа.

Принцип «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» работает в этих залах. Тут последние достижения атомной промышленности. Новые контракты можно обсудить здесь же — за чашкой чая или кофе, которую приготовит робот.

