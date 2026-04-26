Банда с пистолетами напала на семейную пару в Альметьевске

В Альметьевске банда с пистолетами напала на семейную пару. Как сообщает источник 5-tv.ru, все произошло на улице Чернышевского.

По словам свидетелей, мужчина накануне поссорился с группой людей. После инцидента разгневанные друзья затаили злобу и ждали, когда он снова окажется рядом с домом.

На видеозаписи видно, как нападавший, скрывающий лицо медицинской маской, стреляет в спину мужчине. В это время его спутница бежит к подъезду и пытается открыть дверь.

Участников конфликта оперативно задержали сотрудники полиции, информация о пострадавших уточняется.

