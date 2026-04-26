Секс был изобретен доисторическими рыбами в Шотландии задолго до появления людей

Древние рыбы, обитавшие на территории современной Шотландии около 385 миллионов лет назад, стали первооткрывателями полового акта в том виде, в котором он знаком людям. Об этом сообщает Business Insider.

Исследователи обнаружили, что представители вымершей группы плакодерм, вида Microbrachius dicki, первыми перешли от внешнего оплодотворения к внутреннему соитию.

У самцов этих существ развились специальные Г-образные костяные отростки, называемые класперами, которые использовались для передачи спермы партнерше. В свою очередь, самки обзавелись небольшими парными костными пластинами, предназначенными для фиксации мужского органа во время процесса.

Палеонтолог Джон Лонг из Австралии, возглавивший международную группу ученых, подчеркнул значимость этого открытия для понимания человеческой природы.

«Раньше плакодерм считали тупиковой ветвью эволюции, не имеющей живых родственников, но последние данные доказывают, что наши корни уходят именно к ним. Многие наши черты — челюсти, зубы и парные конечности — берут начало у этой группы рыб», — пояснил специалист.

По его словам, именно эти существа подарили человечеству саму возможность интимной близости. Британский палеобиолог Мэтт Фридман отметил, что ископаемые рыбы могут скрывать еще множество эволюционных тайн.

Рыбы вида Microbrachius, чье название переводится как «маленькие ручки», достигали в длину всего восьми сантиметров. Они обитали в древних озерах не только на территории Шотландии, но также Эстонии и Китая.

Долгое время функциональное назначение их парных костяных отростков оставалось загадкой для науки. Однако Джон Лонг сумел разгадать ее, изучая коллекцию окаменелостей в Таллине.

Исследование показало, что из-за особенностей строения тел процесс спаривания у этих рыб выглядел весьма необычно: они совокуплялись в боковом положении.

При этом их маленькие костяные «руки» сцеплялись, что делало пару похожей на танцоров кадрили. Подобная конфигурация позволяла самцам точно направлять свои половые органы для успешного завершения акта.

