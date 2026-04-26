Символ разрыва: когда пора снимать обручальное кольцо

Daily Mail: нет универсального момента для снятия кольца после расставания

Снятие обручального кольца является не просто формальностью, а глубоким эмоциональным актом, сигнализирующим о завершении отношений. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Коуч по отношениям Лорин Кренн заявила, что универсального момента для этого действия не существует, однако важно прислушиваться к внутренним ощущениям. Кольцо — это мощный символ, который связывает человека с его прошлым опытом и накопленными воспоминаниями.

«Ваше обручальное кольцо — это не просто украшение на пальце. Оно соединяет вас с эмоциональным опытом, который хранит все воспоминания, связанные с вашими отношениями», — отметила эксперт.

Коуч также посоветовала избавляться от украшения тогда, когда его ношение начинает напоминать ложь самому себе или питать ложные надежды. Для многих этот жест становится первым физическим проявлением траура по утраченной любви, помогая нервной системе начать процесс осознания потери.

Иногда практические обстоятельства, такие как переезд или подача документов на развод, заставляют снять кольцо раньше, чем человек будет готов к этому морально.

Специалист подчеркнул, что поспешность, продиктованная гневом, может быть так же вредна, как и затягивание процесса. Особенное значение имеет ситуация, когда один из партнеров делает это первым в одностороннем порядке — такой жест часто служит недвусмысленным сигналом того, что возврата к прошлому нет.

Если пара находится в неопределенности, но оба партнера искренне пытаются спасти брак, отказ от кольца может стать фатальной ошибкой. Решение должно приниматься осознанно: либо вы носите его намеренно, либо снимаете, признавая реальность завершения союза.

