Дональд Трамп заявил, что продолжает общаться с Владимиром Путиным

Светлана Стофорандова Журналист 36 0

Подробностей разговоров американский лидер не раскрывает.

Трамп признался в регулярных разговорах с Путиным

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что поддерживает регулярную связь с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я не хочу раскрывать этого, но у меня действительно проходят разговоры с ним», — сказал американский лидер.

Трамп не стал подробно рассказывать, о чем они общаются с Путиным, но заявил, что в рамках урегулирования украинского кризиса он также ведет диалог с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Эти разговоры он охарактеризовал как хорошие.

Ранее 5-tv.ru писал о позиции Трампа, согласно которой Вашингтону необходимо сохранять прямые контакты с Россией и ее президентом. По мнению главы Белого дома, двусторонний диалог крайне важен даже в периоды конфликтов.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США продолжают работу над урегулированием кризиса на Украине, назвав ситуацию между Москвой и Киевом «экстраординарной».

Дональд Трамп заявил, что продолжает общаться с Владимиром Путиным
