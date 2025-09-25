Набиуллина заявила о выходе российской экономики из перегрева

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Страна впервые проходит такой полноценный цикл.

Как проходит экономический цикл в России

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

В полноценный экономический цикл вступает Россия, поскольку экономика выходит из перегрева. В связи с этим отсутствуют скачки инфляции и безработицы. Об этом заявила председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме. Ее слова передало информагентство РИА Новости.

«Процесс выхода из перегрева не резкий, он постепенный. Именно поэтому мы не видим ни роста безработицы, ни быстрого замедления устойчивой инфляции», — сказала она.

Также председатель ЦБ отметила, что Россия впервые проходит полноценный экономический цикл по сравнению с предыдущими периодами, когда происходили внешние шоки и резкая экономическая остановка. Набиуллина добавила, что в данный момент процесс выхода из перегрева происходит постепенно.

До этого, 18 сентября, президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями парламентских фракций в Госдуме заявил, что снижение темпов роста экономики РФ — это целенаправленное действие для обеспечения ее макроэкономической стабильности. По словам президента, до рецессии в России далеко, о чем свидетельствует ситуация на трудовом рынке.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минфин представил проект бюджета России на 2026–2028 годы.

