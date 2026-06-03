Глава АвтоВАЗа Соколов: конвейерная судьба «Нивы» не завершается

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 37 0

Модель автомобиля готовится к громкой дате — в 2027 году исполнится 50 лет с момента начала его выпуска.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Внедорожник «Нива» не собираются отправлять в отставку в обозримой перспективе. Об этом сообщил руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В 2027 году модель отметит полувековой юбилей, однако, по словам топ-менеджера, ее конвейерная судьба на этом не завершится, а продолжится еще на долгие годы.

«Мы абсолютно уверены, что „Нива“ не просто преодолеет 50-летний рубеж, но и будет выпускаться еще очень долго», — подчеркнул Соколов в беседе с «Известиями».

При этом он акцентировал внимание на том, что взгляд компании устремлен и в будущее: уже в ближайшем квартале начнется серийный промышленный выпуск новой модели Lada Azimut. Выпуск же обновленной Lada Niva Legend начнется уже в июле.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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