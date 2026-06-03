Бельский сообщил об инициативах Петербурга для увеличения рождаемости на ПМЭФ

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 45 0

Северная столица занимает лидирующие позиции в вопросах поощрений в этом вопросе.

Фото, видео: "ДП"/Тихонов Михаил; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции в вопросах поощрения деторождения: в городе действует целый ряд механизмов семейной поддержки, однако для более заметного эффекта требуются новые шаги. Такое заявление сделал 3 июня в беседе с «Известиями» на ПМЭФ-2026 председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«Петербург здесь (в этом вопросе. — Прим. ред.) находится на передовой, много мер принято, очень много направлений для использования материнского капитала, мы постоянно этим занимаемся…» — заявил он.

Среди действующих форм помощи Бельский упомянул выдачу первого комплекта для новорожденного жителям города, состоящим в российском гражданстве, а для многодетных — доступ к сертифицированной социальной няне и выделение жилплощади многодетным семьям.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Он традиционно является одной из главных деловых площадок России. В 2026 году площадкой для ПМЭФ стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН. В центре обсуждений — баланс между конкуренцией и сотрудничеством в мировой экономике, структурные изменения в России, развитие социальной сферы, будущее технологий и новые инструменты роста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

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