«Бурановские бабушки» станцевали с роботами на ПМЭФ-2026

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 43 0

Ранее исполнительницы уже водили хоровод на форуме.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

«Бурановские бабушки» устроили танцы вместе с роботами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Два андроида были одеты в костюм и платье соответственно. На кадрах видно, что роботы и артистки привлекли всеобщее внимание.

Роботов можно назвать отличительной чертой ПМЭФ-2026. Там представили роботов-футболистов от команды МФТИ — модель «Рокки» четвертой версии. Разработчики продемонстрировали их возможности.

Как уверяет разработчик, такие роботы умеют делать много разного: играть в футбол, стрелять из лука, участвовать в соревнованиях по прыжкам в длину и по бегу по линии. В эту модель встроена предобученная нейронная сеть, которая полностью отвечает за движение. По мнению создателей, это большой шаг в развитии робототехники в стране.

Ранее «Бурановские бабушки» устроили хоровод у стенда «Евразия» на форуме. Артистки пели, танцевали и призывали гостей присоединиться.

ПМЭФ-2026 проходит под темой «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Сегодня форум остается пространством, где обсуждают не только российскую экономику, но и новую архитектуру международного сотрудничества.

Если раньше значительная часть повестки была связана с западными партнерами, то теперь все больше внимания уделяется связям с Востоком и Югом, технологическому развитию, устойчивости национальных экономик и поиску практических решений в условиях меняющегося мира.

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Тема:
ПМЭФ 2026
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