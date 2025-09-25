Заставили: фигуранты дела о вшитых куклах вуду в тело умершего сделали заявление

Диана Кулманакова
К восковым фигуркам были прикреплены фотографии.

Сотрудники морга СМЭ вшили в труп пакет с куклами вуду

Фото: 5-tv.ru

Фигуранты дела о вшитых куклах вуду в тело умершего сделали заявление

Сотрудники лаборатории Приморского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы («ПК Бюро СМЭ») заявили, что вшить в тело умершего пакет с куклами вуду их заставил мужчина, который «втерся» к ним в доверие. Об этом сообщает «КП» Дальний Восток».

В Советском районном суде Владивостока стартовало громкое разбирательство по делу о так называемых «куклах вуду в мертвеце». На скамье подсудимых — сотрудники местного «ПК Бюро СМЭ» Татьяна и Алексей. Их обвиняют в надругательстве над телом умершего, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Злоумышленники поместили в труп пакет с тремя восковыми фигурками, к которым были прикреплены фотографии с иглами. Конечности у кукол были перетянуты нитями, а рядом находились пластинки с иероглифами.

Жуткая находка обнаружилась во время повторного вскрытия при бальзамировании. Коллеги обвиняемых, наткнувшись на «ритуальный пакет», сразу же сообщили в полицию. Следствие считает, что принесла его Татьяна, а вшил — Алексей. Однако кто был заказчиком этого обряда, до сих пор неизвестно.

Сами обвиняемые вину отрицают. Татьяна в разговоре с журналистами заявила, что их использовали вслепую и что ритуал якобы заказал мужчина, сумевший «втереться в доверие».

«Вы сами думаете, что сотрудники, которые работают там много лет, занимаются такой ерундой? Нет, конечно! Нас использовали вслепую. Вообще не понимали, что это такое», — заявила она.

Адвокат Алексея рассчитывает, что наказание для его подзащитного ограничится штрафом в пределах 40–50 тысяч рублей. Пока же в суде прошло первое заседание: стороны знакомились с материалами дела.

