Ассистент учителя арестован за распыление «фекального спрея» в школе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Мотивы мужчины — тайна, покрытая мраком.

Зачем мужчина распылял в школе фекальный спрей

Фото: 5-tv.ru

Ассистент учителя арестован за распыление фекального спрея в школе

В американском штате Южная Каролина арестовали ассистента учителя Александра Льюиса за нарушение порядка и порчу имущества после того, как он распылял в школе «фекальный спрей». Об этом сообщает издание People.

«Следователи арестовали мужчину из Флоренции, который, как предполагается, был ответственен за создание неприятного запаха в школе», — говорится в заявлении шерифа округа.

Все происходило в период с 25 августа по 19 сентября в школе города Флоренс. Льюис несколько раз использовал баллончик с веществом, имитирующим запах фекалий, что вызвало сильный дискомфорт у учеников: головные боли, тошноту и головокружение. Некоторым школьникам потребовалась медицинская помощь из-за проблем с дыханием.

Школа понесла значительные расходы на проверку и ремонт системы кондиционирования — около 55 тысяч долларов. Распыление спрея создало неприятный запах по всему учебному заведению, что сделало пребывание в классе практически невозможным.

Александр Льюис был помещен в тюрьму округа под залог около одной тысячи долларов.

