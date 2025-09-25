Путин встретился с Гросси на Глобальном атомном форуме в Москве

До начала заседания участники мероприятия посетят экспозицию павильона-музея.

Президент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в Москве провел встречу с лидерами иностранных делегаций, в числе которых оказался глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Кремля в Telegram-канале.

Известно, что форум проходит в рамках «Мировой атомной недели». Мероприятие приурочено к 80-летию атомной промышленности России. Также уточняется, что до начала заседания его участники посетят экспозицию павильона-музея.

Накануне Гросси назвал Россию лидером в атомной отрасли на полях открытия форума «Мировая атомная неделя». К тому же он отметил, что взаимодействовать с РФ важно.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин прибыл на Глобальный атомный форум, проходящий на ВДНХ в Москве. В мероприятии принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр республики Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

