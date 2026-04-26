Филипп Киркоров разволновался из-за SHAMANа: «Надеюсь меня все услышали»

Андрей Черненко
Артист уже «забронировал место» на обновленной сцене «Олимпийского» и готовит юбилейное шоу к своему 60-летию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Киркоров опасается, что Shaman первым выступит в «Олимпийском» после ремонта

Народный артист России Филипп Киркоров планирует первым выступить на обновленной сцене «Олимпийского». По его словам, он уже «забронировал место» и готовит юбилейное шоу к своему 60-летию, которое состоится в 2027 году. Об этом пишет ТВ Mail.

Певец напомнил, что именно он выступал на этой площадке в 2018 году перед ее реконструкцией.

«Естественно, Филипп Киркоров, причем со своим юбилейным шоу, трибьютом. Вот к этому стремимся, над этим очень работаем. Я надеюсь, что меня все услышали», — заявил Киркоров.

Однако Киркоров разволновался по поводу возможной конкуренции с заслуженным артистом России Shaman (Ярославом Дроновым). Филипп боится, что площадку могут отдать не ему.

«Вот вам все расскажи, а потом какая-нибудь жаба услышит и скажет: „Какой Киркоров? У нас будет Shaman!“ И все… И накрылся мой юбилей медным тазом», — эмоционально отметил артист.

Прежде Киркоров раскритиковал артистов за «дешевый пиар». По его словам, чтобы привлечь внимание к своей персоне, многого не надо — достаточно просто «цапануть» Филиппа Киркорова. Поп-король упомянул певца Прохора Шаляпина, который в интервью всячески пытается как-то его задеть и выставить в не лучшем свете. 

Последние новости

20:00
Символ разрыва: когда пора снимать обручальное кольцо
19:57
Свадьба не за горами? Пересильд заподозрили в тайной помолвке с Дмитриенко
19:38
«Сопящий носик»: жених онкобольной Лерчек трогательно обратился к сыну
19:14
Филипп Киркоров разволновался из-за SHAMANа: «Надеюсь меня все услышали»
19:00
Живая непредсказуемая торпеда: почему барракуды опаснее акул
18:44
Выяснилось, почему Трамп так сильно хочет видеть Путина на G20

Сейчас читают

Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Профилактика деменции оказалась эффективнее новых лекарств
Зеленый щит: ученые превратили пустыню в плодородную почву за десять месяцев

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео