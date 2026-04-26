«Сопящий носик»: жених онкобольной Лерчек трогательно обратился к сыну

Мария Гоманюк
Ребенок стал для пары источником сил и поддержки в сложной ситуации.

Как рождение сына повлияло на здоровье блогера Лерчек

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Партнер блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини рассказал, что рождение их сына стало важным моментом для всей семьи и помогло вовремя обнаружить серьезное заболевание его избранницы. Этим он поделился с подписчиками в соцсети.

Поводом для его слов стало то, что их ребенку Даниэлю исполнилось два месяца. Мужчина поделился фотографиями с малышом и отметил, что несмотря на сложный период, его появление на свет стало для него и Валерии большим событием.

Отец умилился «маленьким ручкам и тихо сопящему носику» сына. Он отметил, что Чекалина не может представить жизни без малыша и хочет, чтобы тот вырос здоровым и счастливым.

Сквиччиарини сообщил, что именно после рождения ребенка врачи обратили внимание на состояние Валерии. По его словам, это дало возможность своевременно выявить у нее онкологию и начать лечение.

После родов Валерию Чекалину госпитализировали, а по результатам обследования у нее выявили рак. Медики приняли решение о срочном начале терапии. По словам избранника блогера, семья продолжает бороться за здоровье Лерчек и не теряет надежды.

