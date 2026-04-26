Выяснилось, почему Трамп так сильно хочет видеть Путина на G20

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

До этого хозяин Белого дома заявил, что приезд российского лидера был бы весьма полезным.

Почему Дональд Трамп хочет видеть Путина на саммите G20

Саммит G20 2026 в Майами

Россия получила приглашение на саммит G20, который пройдет в Майами с 14 по 15 декабря 2026 года. Об этом сообщило агентство РИА Новости. При этом свое участие в предстоящем мероприятии РФ еще официально не подтвердила. Как сказал заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, ближе к дате будет видно, бог знает, что может произойти до этого.

По словам автора материала Кирилла Стрельникова, российское руководство спокойно относится к формату «Большой двадцатки». Однако не стоит забывать, что, когда Крым стал частью РФ, большинство участников G20 решили больше не приглашать Россию ни на одно заседание. Без нашей страны, как заметил Стрельников, престиж саммита резко упал, но это никого не волновало.

Все изменилось с приходом к власти президента США Дональда Трампа. Он, в отличие от своего предшественника, готов выстраивать продуктивный диалог с Путиным. Кроме того, саммит «Большой двадцатки» имеет для главы Белого дома колоссальное значение.

По мнению зарубежных экспертов, скорая встреча может закрыть ключевые для Трампа вопросы. Один из них — подтверждение своего мирового статуса на фоне ряда политических и экономических катастрофических решений.

Чтобы это сделать, главе Белого дома, как считает Стрельников, необходимо присутствие на G20 не только президента РФ Владимира Путина, но и председателя Китая Си Цзиньпина.

Ранее Трамп заявил, что приезд российского лидера на саммит «Большой двадцатки» был бы очень полезным. Однако, по его мнению, Путин навряд ли лично посетит запланированное мероприятие.

Саммит G20 2026 в Майами
25 апр
«Трамп прав»: во Франции поддержали приглашение России на саммит G20
24 апр
Дмитриев прокомментировал сообщения о планах США пригласить РФ на саммит G20
24 апр
Трамп выступил за сохранение диалога с Путиным
24 апр
Трамп: приезд Путина на саммит G20 был бы очень полезным
24 апр
WP: Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами
23 апр
Россию пригласили на саммит G20 в США
26 мар
Трамп направил президенту Узбекистана письмо с приглашением на саммит G20
19 дек
США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами, заявила шерпа
Последние новости

20:00
Символ разрыва: когда пора снимать обручальное кольцо
19:57
Свадьба не за горами? Пересильд заподозрили в тайной помолвке с Дмитриенко
19:38
«Сопящий носик»: жених онкобольной Лерчек трогательно обратился к сыну
19:14
Филипп Киркоров разволновался из-за SHAMANа: «Надеюсь меня все услышали»
19:00
Живая непредсказуемая торпеда: почему барракуды опаснее акул
18:44
Выяснилось, почему Трамп так сильно хочет видеть Путина на G20

Сейчас читают

Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Профилактика деменции оказалась эффективнее новых лекарств
Зеленый щит: ученые превратили пустыню в плодородную почву за десять месяцев

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео