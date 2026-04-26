Стали известны обстоятельства смерти Героя РФ Алексея Петрова

Правительственная комиссия займется организацией прощания 28–30 апреля и помощью семье военнослужащего.

Герой РФ Петров умер в Якутии после недомогания в пути

Герой России Алексей Петров скончался после внезапного ухудшения самочувствия во время поездки к товарищу в Хангаласский район Якутии. Об этом ТАСС сообщил руководитель администрации главы и правительства Республики Саха, возглавляющий правительственную комиссию Георгий Михайлов.

По его словам, точная причина смерти будет названа только после завершения судебно-медицинской экспертизы. Известно, что военнослужащему резко стало плохо, и на место была вызвана бригада скорой помощи.

«Причина смерти будет установлена по итогам экспертизы. Сейчас главное — поддержать семью, близких и боевых товарищей Алексея Рафаэловича. Республика окажет всю необходимую помощь в организации прощания и сопровождении семьи», — сообщил Михайлов.

Ранее по решению главы Якутии Айсена Николаева в регионе сформировали специальную комиссию, которая уже занимается подготовкой траурных церемоний. Прощание с Героем пройдет 28 апреля в Якутске, 29 апреля — в Верхневилюйске, а 30 апреля — в его родном Магасском наслеге.

Алексей Петров был удостоен звания Героя Российской Федерации указом президента Владимира Путина 6 июля 2025 года. В документе отмечались многие его достоинства — в том числе мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Он участвовал в десятках штурмов и целых восемь дней держал оборону в полном окружении врага, оставшись фактически в одиночку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ушел из жизни Герой СССР Иван Кашин.

Последние новости

18:21
Нефтяное голодание: что ждет Германию после потери импорта из Казахстана
18:07
Стали известны обстоятельства смерти Героя РФ Алексея Петрова
17:51
Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном партнерстве
17:40
«Мы понимаем, откуда выползли»: история оператора ЧАЭС, который видел взрыв реактора своими глазами
17:25
Собянин рассказал о достижениях москвичей на Международной олимпиаде по биологии
17:08
Кенийский бегун Себастьян Саве установил новый мировой рекорд в марафоне

Сейчас читают

Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Профилактика деменции оказалась эффективнее новых лекарств
«Новый язык власти»: как манера переписки выдает токсичных боссов

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео