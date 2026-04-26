Стали известны обстоятельства смерти Героя РФ Алексея Петрова

ТАСС: Герой РФ Петров умер в Якутии после недомогания на пути к другу

Герой России Алексей Петров скончался после внезапного ухудшения самочувствия во время поездки к товарищу в Хангаласский район Якутии. Об этом ТАСС сообщил руководитель администрации главы и правительства Республики Саха, возглавляющий правительственную комиссию Георгий Михайлов.

По его словам, точная причина смерти будет названа только после завершения судебно-медицинской экспертизы. Известно, что военнослужащему резко стало плохо, и на место была вызвана бригада скорой помощи.

«Причина смерти будет установлена по итогам экспертизы. Сейчас главное — поддержать семью, близких и боевых товарищей Алексея Рафаэловича. Республика окажет всю необходимую помощь в организации прощания и сопровождении семьи», — сообщил Михайлов.

Ранее по решению главы Якутии Айсена Николаева в регионе сформировали специальную комиссию, которая уже занимается подготовкой траурных церемоний. Прощание с Героем пройдет 28 апреля в Якутске, 29 апреля — в Верхневилюйске, а 30 апреля — в его родном Магасском наслеге.

Алексей Петров был удостоен звания Героя Российской Федерации указом президента Владимира Путина 6 июля 2025 года. В документе отмечались многие его достоинства — в том числе мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Он участвовал в десятках штурмов и целых восемь дней держал оборону в полном окружении врага, оставшись фактически в одиночку.

