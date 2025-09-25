Глава Пентагона экстренно созвал генералов и адмиралов на закрытое совещание

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 62 0

Причин он объяснять не стал.

Зачем глава Пентагона созвал генералов на совещание

Фото: www.globallookpress.com/ Francis Chung - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился собрать сотни генералов и адмиралов американской армии на базе морской пехоты в штате Вирджиния. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В письме, направленном военному руководству, глава Пентагона не пояснил причины срочного сбора.

«Люди очень обеспокоены. Они понятия не имеют, что это значит», — рассказал изданию один из собеседников.

По данным газеты, ситуация вызвала смятение среди командования на фоне того, что администрация президента США Дональда Трампа ранее уволила значительную часть старшего руководства армии.

Приказ Хегсета касается всех высших офицеров. В Соединенных Штатах насчитывается порядка 800 генералов и адмиралов. Источники Washington Post подчеркнули, что не припоминают случая, когда министр обороны собирал одновременно столь многочисленное военное руководство.

Напомним, что еще в мае Хегсет объявил о планах сократить численность высшего офицерского состава для повышения эффективности работы армии. Тогда в документе подчеркивалась необходимость устранения избыточности в структуре Пентагона и оптимизации управления вооруженными силами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:47
ВСУ нанесли массированный из РСЗО «Град» по мирным жителям Брянской области
21:18
Человеческие останки и оружие: в Испании нашли 5000-летнюю гробницу-дольмен
21:16
«Удобно иметь и „тыл“, и „фронт“»: Алсу высказалась об изменах в отношениях
21:15
Полицейский нашел пропавшую девочку и сделал ей предложение спустя 15 лет
21:08
Завидный жених: у Киркорова обнаружили пять квартир в Москве
21:01
«Существуете, пока на вас покупают билеты»: Батурин об уехавших из РФ артистах

Сейчас читают

Играет с огнем: Европа готовится к прямому столкновению с Россией
«Буду скучать»: победитель «Интервидения-2025» дал обещания русским зрителям
И на Родине, и за рубежом: где чаще всего отдыхают россияне в бархатный сезон
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео