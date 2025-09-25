«Шесть раз заявку в ЗАГС подавал!» — Басков раскрыл детали личной жизни

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

К сожалению, далеко не все союзы певца были удачными.

Личная жизнь Николая Баскова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Николай Басков шесть раз подавал заявку в ЗАГС

Народный артист РФ Николай Басков во время съемок шоу на федеральном канале сделал неожиданное признание о своей личной жизни. Об этом сообщает портал 7Дней.ru.

«Я шесть раз заявку в ЗАГС подавал!» — заявил певец, отреагировав на историю конкурсантки, которая рассказала, что долго пыталась пройти кастинг, но лишь с шестой попытки оказалась на сцене проекта.

У Баскова поинтересовались, кто именно не приходил на свадьбу — невесты или сам певец. После того как артист признался, что сам был инициатором отмен, то получил кличку «динамо».

Николай Басков был женат лишь один. Его женой стала Светлана Шпигель. Их брак продлился с 2001 по 2008 год. За это время у них родился сын Бронислав.  В 2024 году артист заявил, что больше не хочет жениться, так как ценит свою свободу. 

