Подросток убил всю свою семью из-за любви к игре PUBG в Пакистане

Подросток Зайн Али из Пакистана убил свою мать, брата и двух сестер из-за зависимости от онлайн-игры PUBG. Суд в Лахоре приговорил его к 100 годам тюремного заключения. Об этом сообщает The Independent.

Судья Рияз Ахмед подчеркнул, что «осужденный жестоко убил всю свою семью под воздействием онлайн-игры». Поскольку Али был несовершеннолетним, вместо смертной казни ему назначили четыре пожизненных срока — по 25 лет за каждую жертву.

Следствие выяснило, что подросток проводил большую часть времени в комнате за игрой и неоднократно получал выговоры от матери за чрезмерное увлечение PUBG. В день трагедии он не смог выполнить игровое задание, получил замечание от матери и в порыве гнева схватил ее пистолет.

PUBG — многопользовательская онлайн-игра в формате «королевской битвы», где 100 участников соревнуются за звание последнего выжившего. Али жил с семьей в многолюдном районе Кахна в Лахоре и был известен как преданный игрок. Суд отметил, что убийство было вызвано игровой зависимостью.

