«Как быть любовницей? Стыдно»: Костенко рассказала о начале романа с Тарасовым

Анастасия Костенко призналась, что была любовницей женатого Тарасова

Модель Анастасия Костенко откровенно прокомментировала вопросы о начале отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым. Общаясь с подписчиками в соцсети, она призналась, что считает роль любовницы недопустимой, и рассказала, как сама старалась избежать такой ситуации.

Поводом для разговора по душам стал вопрос от пользователя о том, испытывала ли она неловкость из-за того, что участвовала в разрушении чужого брака. До этого Костенко предпочитала не отвечать на подобные темы, однако на этот раз заявила, что считает такое положение неправильным.

«Если вам интересно мое мнение о том, как быть любовницей, то скажу: стыдно», — пояснила Костенко.

Она отметила, что в отношениях важно сразу обозначать границы. По ее словам, если у мужчины есть семья, сначала он должен завершить прежние отношения, и только после этого можно строить новые. Так модель дала понять, что придерживалась именно такой позиции.

«Если в семье у человека все давно решено и у него серьезные намерения, обозначайте границы. Говорите: «Дорогой, сначала развод, а потом хоровод», — сказала модель.

Из ее слов следует, что на момент знакомства с Костенко Тарасов еще состоял в браке с телеведущей Ольгой Бузовой. Модель дала понять, что поставила условие о разводе перед началом серьезных отношений.

Костенко и Тарасов воспитывают четверых детей и ведут семейную жизнь. Их отношения начались вскоре после развода футболиста с Бузовой, который официально состоялся в конце 2016 года.

Причины расставания бывшие супруги объясняли по-разному: Бузова говорила об измене со стороны Тарасова и общих конфликтах, а Дмитрий связывал разрыв с певицей с разногласиями по поводу семьи и карьеры.

