Шашлыки закончились трагедией: один мужчина умер, второй оказался в тюрьме

Мужчина убил приятеля шампуром во время застолья в Подмосковье

В Подмосковье суд вынес приговор мужчине, который во время ссоры убил своего знакомого шашлычным шампуром. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Фигуранту назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Трагедия произошла утром 13 июня 2025 года. Двое мужчин проводили время на даче у берега Оки, где распивали алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Один из участников конфликта начал угрожать другому, после чего тот схватил шампур и ударил оппонента в грудь.

Пострадавшего, 33-летнего мужчину, доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось — рана оказалась смертельной.

Нападавший позже добровольно явился с повинной. В отношении него было возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.