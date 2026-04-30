Шашлыки закончились трагедией: один мужчина умер, второй оказался в тюрьме

Дарья Орлова

Отдых у реки закончился конфликтом, который стоил жизни одному из приятелей.

Фото: © Getty Images/REDA / Contributor

В Подмосковье суд вынес приговор мужчине, который во время ссоры убил своего знакомого шашлычным шампуром. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Фигуранту назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Трагедия произошла утром 13 июня 2025 года. Двое мужчин проводили время на даче у берега Оки, где распивали алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Один из участников конфликта начал угрожать другому, после чего тот схватил шампур и ударил оппонента в грудь.

Пострадавшего, 33-летнего мужчину, доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось — рана оказалась смертельной.

Нападавший позже добровольно явился с повинной. В отношении него было возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Ранее серийный убийца с актерским прошлым Алексей Гаськов заявлял, что число его жертв может превышать сотню. По его словам, точного подсчета он не вел, поскольку подобным занимаются «какие-то ненормальные маньяки», а сам он лишь «навскидку» оценил количество погибших.

