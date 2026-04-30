Обратный взрыв? Ученые предрекли конец вселенной из-за «сжатия»

Дарья Орлова
Новые расчеты ставят под сомнение привычный сценарий.

Daily Mail: вселенная может исчезнуть через 20 млрд лет из-за «сжатия»

Вселенная может закончить свое существование намного раньше, чем предполагалось ранее. Как сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на исследование специалистов из Donostia International Physics Center, речь идет о сроке примерно в 20 миллиардов лет.

Исследователи рассматривают альтернативный сценарий развития событий. Вместо постепенного охлаждения и угасания космоса возможен так называемый «большой коллапс» — процесс, противоположный Большому взрыву. В этом случае расширение Вселенной со временем остановится, после чего начнется обратный процесс: галактики, звезды и планеты станут сближаться, пока не схлопнутся в одну точку.

По расчетам ученых, такой финал может наступить примерно через 33,3 миллиарда лет после возникновения Вселенной. Учитывая, что ее возраст сейчас оценивается примерно в 13,8 миллиарда лет, до гипотетического «сжатия» остается менее 20 миллиардов.

Ключевую роль в этой теории играет темная энергия — сила, отвечающая за расширение космоса. Согласно новым данным проекта DESI, в рамках которого была составлена карта из 47 миллионов галактик, ее свойства могут со временем меняться. Предполагается, что сначала ее влияние ослабнет, а затем начнет действовать противоположным образом.

«В таком сценарии материя начнет сжиматься, усиливая образование черных дыр», — отмечают авторы.

При этом ученые подчеркивают: речь пока идет лишь о гипотезе. Данные продолжают анализироваться, и говорить о точных сроках или неизбежности такого сценария преждевременно.

